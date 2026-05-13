Truffa delle false escort: uomini raggirati con bonifici fantasma

Sta destando preoccupazione una nuova truffa telefonica che avrebbe già coinvolto almeno tre uomini. Il raggiro, segnalato anche nei gruppi del controllo di vicinato, si basa su falsi appuntamenti con escort organizzati tramite telefono e messaggistica.

Dopo aver mostrato foto di presunte accompagnatrici e concordato incontro e compenso, i truffatori chiedono un bonifico anticipato su un Iban indicato al momento.

Incassato il denaro, però, spariscono nel nulla rendendosi irreperibili. A lanciare l’allarme è stato Enzo Musardo, presidente del comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare, invitando i cittadini a diffidare da richieste di pagamento anticipato e da contatti sospetti provenienti da utenze temporanee o non verificabili.