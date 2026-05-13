CERVETERI – Si è concluso con un trionfo di partecipazione e originalità il contest video dedicato alla Campagna Antispreco Alimentare, promosso dall’Associazione Arte Magica in sinergia con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cerveteri e la Città Metropolitana di Roma.

Quando la creatività incontra l’impegno civile, il risultato è un’esplosione di idee capace di scuotere le coscienze.

Protagonisti assoluti gli studenti delle scuole secondarie, chiamati a sfidarsi a colpi di smartphone, montaggi serrati e ironia per veicolare un messaggio fondamentale: il cibo non si butta.

Cerveteri, la Generazione Z scende in campo contro lo spreco: l’Istituto “Cena” vince il contest video

L’onda creativa dell’Istituto “Cena”

Un plauso speciale va all’Istituto Cena di Cerveteri, che ha saputo trasformare il concorso in un vero e proprio percorso educativo capillare. Dal 31 marzo, la scuola secondaria è diventata un laboratorio a cielo aperto che ha coinvolto tutte le classi : non solo video, ma canzoni originali e dibattiti che dai corridoi scolastici sono arrivati fin dentro i supermercati della città di Cerveteri.

Il Gran Gala al Granarone

La mattina dell’11 maggio, l’Aula Consiliare del Granarone si è trasformata in un cinema d’eccezione per l’evento conclusivo. Davanti a una platea entusiasta, sono stati proiettati i video finalisti e, in anteprima, il cortometraggio d’autore “Che fa, falcia?”. A giudicare i lavori, una giuria di altissimo profilo che ha sottolineato la qualità dei contenuti prodotti:

L’attore Gianmarco Tognazzi

Lo chef Giuseppe Amato

Il digital creator Niccolò Califano

Il Podio: un successo targato “Cena”

L’Istituto Cena ha visto premiare l’ energia dei suoi alunni sapientemente coordinati dai docenti ed ha ottenuto:

1° POSTO : La classe 2D, guidata dalla professoressa Valeria Venturelli. Il loro video è stato premiato per l’originalità e l’efficacia comunicativa, aggiudicandosi l’ambita cena di classe presso il pub Mondo Antico.

3° POSTO (Ex aequo): Un terzo gradino del podio condiviso dalle classi 1C e 1B, coordinate rispettivamente dalle docenti Cecilia Amoroso e Gessica Gomma.

L’ istituto Salvo D’acquisto il 2° POSTO con la classe 2C.

Oltre il premio: una nuova consapevolezza

“Vedere ragazzi così giovani utilizzare il linguaggio dei social per affrontare temi etici complessi è la dimostrazione che le nuove generazioni sono pronte al cambiamento,” hanno commentato gli organizzatori. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un gadget commemorativo, ma il vero premio è stata la consapevolezza acquisita: quella che, per salvare il pianeta, si può iniziare anche da un semplice video di 60 secondi.