La sindaca Gubetti celebra il risultato del giovane atleta ceretano, argento ai Campionati Italiani FIJLKAM di Ostia nella specialità Kumite

Cerveteri, Andrea Morriello è vicecampione italiano Under 21 di Karate

Grande soddisfazione a Cerveteri per il risultato ottenuto da Andrea Morriello, giovane atleta del territorio che si è laureato vicecampione italiano Under 21 di Karate, nella specialità Kumite. A darne notizia è stata la Sindaca Elena Gubetti, con un post pubblicato oggi sui social, nel quale ha espresso “grande orgoglio” a nome della comunità per lo straordinario traguardo raggiunto dal giovane concittadino.

Il risultato è arrivato ai recenti Campionati Italiani FIJLKAM. Che si sono svolti a Ostia, all’interno del Palapellicone. Una cornice importante, con quasi 500 atleti presenti, nella quale Morriello ha saputo confrontarsi con avversari di altissimo livello. Andrea ha disputato una gara di grande spessore, mostrando maturità tecnica, lucidità e capacità di reggere il confronto anche con atleti dei Gruppi Militari. Il suo percorso si è fermato soltanto in finale, consegnandogli una medaglia d’argento dal valore particolarmente significativo. Un argento che, come sottolineato nel post della Sindaca, “vale oro”. Non solo per il titolo di vicecampione italiano conquistato. Ma anche perché consolida la sua posizione al terzo posto nel ranking nazionale, a pochissimi punti dalla vetta.

Cerveteri, Andrea Morriello è vicecampione italiano Under 21 di Karate

Gubetti ha evidenziato anche il valore del lavoro quotidiano, della dedizione e del sacrificio. Un percorso reso possibile anche dalla guida di maestri esperti, con un ringraziamento rivolto in particolare al maestro Riccardi. “Ad Andrea vanno i complimenti più sinceri a nome di tutta la città”, ha scritto la Sindaca. Definendolo “un esempio per tanti suoi coetanei che vedono nello sport non solo competizione, ma un percorso di crescita e di vita”.

Un risultato che porta Cerveteri sul podio nazionale e che conferma il valore di un giovane atleta chiamato ora a guardare alle prossime sfide, con il sostegno e il tifo della sua comunità.