Inizia la stagione balneare a Campo di Mare: il Comune potenzia la sicurezza con l’aggiunta di tre bagnini sulle spiagge libere

Il Sindaco Elena Gubetti firma l’Ordinanza di apertura della stagione estiva e annuncia il ritorno di “Liberamente”, la spiaggia comunale gratuita e accessibile alle persone con disabilità

“Con l’inizio della stagione balneare, fissata per domenica 18 maggio, il nostro obiettivo è garantire una permanenza serena e sicura sulle nostre spiagge. Come ogni anno, dopo i confronti con l’Ufficio del Demanio, l’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli e gli operatori balneari, abbiamo firmato l’Ordinanza Balneare 2025. Quest’anno, grazie ai fondi ottenuti dalla Regione Lazio, abbiamo introdotto importanti novità, tra cui la presenza di tre assistenti bagnanti in alcuni dei tratti di spiaggia libera più frequentati. Sebbene non obbligatoria, questa misura è stata fortemente voluta dall’Amministrazione per garantire un ulteriore livello di sicurezza”, ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti.

Tra le conferme per questa estate, il Comune di Cerveteri proseguirà con attività ormai consolidate, come il posizionamento delle passerelle in tutte le spiagge libere, le docce gratuite e il ritorno di Liberamente, la spiaggia comunale gratuita e accessibile alle persone con disabilità motorie. “Vogliamo garantire un mare accessibile e sicuro per tutti”, ha aggiunto Gubetti.

“L’Ordinanza 2025 riprende le principali normative nazionali in materia di balneazione e stabilisce linee guida chiare per il rispetto dell’ambiente e della convivenza civile in spiaggia”, ha spiegato il Sindaco. “È fondamentale che ognuno di noi si assuma la responsabilità di rispettare le regole, a partire da semplici buone pratiche di civiltà.”

In merito ai servizi, il Sindaco ha confermato che nelle prossime settimane inizieranno i lavori per l’installazione delle passerelle per persone con disabilità motorie, realizzate dalla Multiservizi Caerite, che saranno presenti su tutte le spiagge libere del comune. “È un segno tangibile di inclusività, che continua a essere parte integrante della nostra offerta turistica”, ha sottolineato Gubetti.

L’ordinanza include anche indicazioni riguardo alle regole di balneazione: l’accesso al mare è consentito dalle ore 09:00 alle ore 19:00. “Sottolineo che è fondamentale mantenere un comportamento rispettoso: evitare di abbandonare rifiuti, non accendere fuochi, non gettare oggetti in mare e limitare l’uso di impianti stereo o musica alta, soprattutto nelle ore centrali del pomeriggio”, ha aggiunto il Sindaco.

È confermata anche l’area dedicata alla pratica del kitesurf, situata tra lo stabilimento ‘Quadrifoglio’ e la foce del fiume Zambra.

“Solo rispettando con attenzione le disposizioni dell’ordinanza – ha concluso il Sindaco Gubetti – potremo garantire un’estate tranquilla e piacevole per tutti. Il testo completo dell’Ordinanza, numero 11 del 12 maggio 2025, è disponibile sul sito del Comune di Cerveteri.”