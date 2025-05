Comunicato congiunto ASL ROMA 4 – Comune di Formello

In riferimento ad alcune comunicazioni circolate sui social network riguardanti la presenza di bovini risultati positivi alla tubercolosi (TBC) nelle Valli del Sorbo, la ASL Roma 4 e il Comune di Formello intendono fornire chiarimenti ufficiali alla cittadinanza.

A seguito dei controlli veterinari regolarmente effettuati, si conferma che la situazione è sotto monitoraggio continuo da parte dei servizi veterinari della ASL Roma 4, in collaborazione con gli enti preposti alla gestione dell’area. Ad oggi non sussiste alcun rischio di trasmissione della TBC bovina all’uomo attraverso la semplice frequentazione dell’area, come confermato dalle evidenze scientifiche e dai protocolli sanitari applicati. Qualora vi fosse stato anche il minimo rischio per la popolazione, la ASL Roma 4 e il Comune avrebbero prontamente informato i cittadini e adottato tutte le misure necessarie, come previsto dalla normativa vigente.

Si invita pertanto la cittadinanza a non alimentare allarmismi ingiustificati e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali. I cartelli affissi nell’area delle Valli del Sorbo hanno finalità puramente precauzionali e informative, con l’obiettivo di evitare il contatto diretto con gli animali al pascolo, prassi consolidata in tutte le zone dove siano presenti animali allo stato brado.

La collaborazione e il senso civico di tutti sono fondamentali per tutelare la salute pubblica e garantire un corretto rapporto tra cittadinanza e ambiente rurale. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi agli Uffici Veterinari della ASL Roma 4 o al Comune di Formello.

Formello

ASL Roma 4

Comune di Formello