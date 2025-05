Screening sul diabete a Ladispoli: una giornata dedicata alla prevenzione

Sabato pomeriggio a Ladispoli si è svolta una importante iniziativa di prevenzione: uno screening gratuito sul diabete organizzato dal Comitato di Croce Rossa Italiana Santa Severa – Santa Marinella presso lo stabilimento “Molto”.

“La prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé”, ha commentato l’assessore alla Sanità del Comune di Ladispoli, Alessandra Feduzi, che ha partecipato all’evento sottoponendosi anche lei ai controlli. La giornata ha visto coinvolta la comunità locale, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dei controlli periodici e della tutela della salute pubblica.

Feduzi ha ringraziato la Croce Rossa e i volontari per il loro impegno quotidiano, sottolineando come iniziative come questa siano fondamentali per promuovere uno stile di vita più consapevole e responsabile. Un passo importante verso una comunità più sana e informata.