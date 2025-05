Locali “ex Poste” a Borgo San Martino: pubblicato l’avviso per l’affidamento degli spazi

Il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Vogliamo metterli a disposizione di associazioni di promozione sociale e volontariato”

“I locali di Borgo San Martino una volta adibiti ad ufficio postale saranno messi a disposizione delle associazioni di promozione sociale e volontariato del territorio”. Ad annunciarlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco del Comune di Cerveteri che detiene anche la Delega al Patrimonio.

“Nei giorni scorsi in Giunta abbiamo approvato la pubblicazione dell’avviso per la concessione dei locali – ha dichiarato il Vicesindaco Ferri – uno spazio di circa 66 mq che come amministrazione intendiamo affidare a realtà associative locali per lo svolgimento di attività ricreative e con scopo sociale. Un bando importante perchè ci consente di dare una nuova vita a dei locali da troppo tempo chiusi e inutilizzati e che invece ora potranno rappresentare un luogo di aggregazione e unione. Come Assessore al Patrimonio sono personalmente soddisfatto di questo obiettivo, perché era un impegno preciso che avevo preso con la cittadinanza residente a Borgo che da tempo chiedeva la messa a disposizione di uno spazio che potesse creare comunità. Questo ha inoltre un ulteriore vantaggio perché di fatto ci consente di ridare vita a degli spazi sicuramente da sistemare a causa dei tanti anni di inutilizzo. Tutti gli interessati, trovano la modulistica sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri”.

Possono partecipare all’avviso tutti gli Enti e Associazioni, nell’interesse della comunità locale, che svolgono, o intendono iniziare a svolgere, attività di interesse sociale, sanitario, culturale, ricreative e solidaristiche nel territorio del Comune di Cerveteri. E’ auspicabile, per quanto possibile, la condivisione degli spazi tra più soggetti, anche non operanti nello stesso settore di attività e che pertanto le stanze disponibili della struttura, saranno concesse in modo esclusivo o condiviso tra più soggetti, sulla base delle valutazioni delle domande pervenute, mediante la stipula di apposito contratto.

La domanda di partecipazione, deve essere indirizzata al Comune di Cerveteri con l’indicazione dell’oggetto “BANDO PUBBLICO PER CONCESSIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE IN LOCALITÀ BORGO SAN MARTINO CERVETERI AD ENTI E/O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ DI INTERESSE SOCIALE, SANITARIO, CULTURALE, RICREATIVE E SOLIDARISTICHE” e deve essere presentata, assieme alla documentazione ad essa allegata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri, in Cerveteri Via Antonio Ricci n. 4 (Parco della Legnara).

La concessione dei locali avrà durata massima di 6 anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza. Gli interessati possono chiedere informazioni e di effettuare un sopralluogo all’immobile, in accordo con il Responsabile del Servizio Patrimonio Economato. Per maggiori informazione contattare i numeri 0689630250 – 0689630237 e 3294104229