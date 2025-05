Ladispoli: richiesta di attivazione del servizio autonomia e inclusione di alunni con disabilità (OEPAC)

Il Comune rende noto che è stato pubblicato l’ avviso per l’acquisizione delle richieste di attivazione del servizio OEPAC per alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2025/2026.

Alla domanda dovranno essere allegati:

certificazione Legge 104/1992 attestante la condizione di handicap; certificazione per l’Integrazione Scolastica, redatta dalla ASL TSMREE competente per territorio, attestante la necessità di attivare interventi di Assistenza Educativa Specialistica OEPAC (ex AEC), quest’ultimo è richiesto solo in caso di cambio di ciclo scolastico e per i nuovi richiedenti; la domanda può essere presentata anche se si è in attesa del verbale di riconoscimento della Legge 104/1992 attestante la condizione di handicap e si è in possesso del CIS (certificazione per l’Integrazione Scolastica) che richiede l’attivazione dell’OEPAC.

La domanda dovrà essere presentata, esclusivamente, avvalendosi del modello predisposto dal Comune di Ladispoli (allegato A), entro e non oltre il 30.06.2025 tramite posta elettronica (pec) all’indirizzo: [email protected] o mediante consegna a mano all’Ufficio del Protocollo Generale dell’Ente (entro le ore 12 del 30.06.2025);

Per avviso e modulo https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-per-la-richiesta-di-attivazione-del-servizio-autonomia-e-inclusione-di-alunni-con-disabilita-oepac