I due, di stanza a Furbara, hanno soccorso il giovane dopo un tuffo rovinoso in mare

Incursori dell'Aeronautica salvano un ragazzo a Polignano

Un incidente non banale, spesso sottovalutato, accaduto a un giovane di Polignano a Mare che, sbagliando un tuffo, si è trovato in pericolo.

A soccorrerlo immediatamente due Incursori dell’Aeronautica Militare di truppa del 17° stormo di Furbara, che si trovavano in villeggiatura.

Il ragazzo si era lanciato da un alto costone ed era caduto violentemente in acqua.

I due militari, che hanno assistito alla scena e non vedendo riemergere il ragazzo, si sono immediatamente tuffati per aiutare il giovane e riportarlo poi sulla scogliera dove hanno prestato un primo intervento di soccorso. I militari hanno provveduto a stabilizzare il ragazzo ed in particolare si sono adoperati per immobilizzare una spalla del giovane utilizzando alcuni teli da mare.



Successivamente sul posto sono intervenuti i vigili urbani del comune di Polignano a Mare ed una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco. La natura particolarmente impervia del luogo ha richiesto l’intervento di un elicottero del Vigili del Fuoco.