Condividi Pin 0 Condivisioni

De Angelis e Orsomando chiedono aiuto a Battilocchio: “La sicurezza dei cittadini va garantita”

Cerveteri: allarmante escalation di furti e violenza in città –

Una denuncia forte e allarmante quella lanciata da Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando: un’escalation di furti e violenza a Cerveteri che desta grande preoccupazione.

“A Cerveteri,in questi giorni – sottolineano –, purtroppo, sta avvenendo qualcosa di gravissimo e preoccupante: difatti è aumentata, in maniera esponenziale, un escalation di furti in abitazione che sta creando moltissimi problemi ai cittadini, furti con scasso alcuni dei quali, addirittura, con uccisione di cani e quant’altro”.

De Angelis e Orsomando spiegano come la situazione, ormai insostenibile, non possa essere arginata dalle esigue unità delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio.

“È per questo – proseguono – che abbiamo attivato, sin dai giorni passati e delle ultime ore, i nostri deputati e senatori di riferimento tra i quali l’Onorevole Alessandro Battilocchio referente del Territorio”.

Specificando che indipendentemente dall’appartenenza politica, sono stati sensibilizzati tutti quei parlamentari che col territorio hanno un collegamento al fine di potenziare le forze dell’ordine su tutto il territorio e attivare interventi di tutela risolutivi per tutte le famiglie.

“Siamo molto preoccupati e non possiamo rischiare la vita dei cittadini che oltre ad essere derubati si sono organizzati in ronde che potrebbero degenerare e/o trasformarsi in qualche assurda tragedia”.

Cerveteri: allarmante escalation di furti e violenza in città

L’On. Alessandro Battilocchio ha risposto all’appello dichiarando che “La sicurezza dei cittadini va garantita e faremo presente, anche con atti formali in Parlamento, quanto riferito dai nostri consiglieri comunali a nome di tantissimi cittadini, giustamente preoccupati.

È una situazione che purtroppo rischia di degenerare e rende necessaria ed urgente una risposta delle Istituzioni”.