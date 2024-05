Il mezzo pesante ha disperso il carico di bevande sulla carreggiata. Chiuso un tratto di strada

Incidente sulla Laurentina: tir si ribalta dopo carambola con tre auto, tre feriti –

Traffico in tilt nel quadrante della provincia sud della Capitale. Un incidente stradale avvenuto sulla via Laurentina – nel comune di Pomezia – con un tir ribaltato che ha disperso il carico di acqua e bevande dopo una carambola con tre auto. Tre i feriti, uno grave è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 7:00 di oggi – martedì 28 maggio – sulla SP95B via Laurentina, all’altezza dell’incrocio con via Pontina Vecchia. All’altezza del chilometro 28 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia, la polizia locale e il personale del 118. Tre le persone ferite, di cui una trasportata in ambulanza in ospedale in codice rosso.

Con il carico di bibite disseminato al centro della carreggiata per permettere l’intervento dei soccorsi e la rimozione e messa in sicurezza della strada, il tratto di via Laurentina dove è avvenuto l’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico con inevitabili ripercussioni alla normale circolazione stradale.