Incidente sulla A12: auto si ribalta al km 62, ferita una donna

Sul posto i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, la Polizia Stradale e il personale sanitario

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle ore 09:15 sull’autostrada A12, al km 62 in direzione nord, a seguito di un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una donna alla guida della propria utilitaria ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato sulla carreggiata.

All’arrivo dei soccorritori, la conducente era già fuori dall’abitacolo. I Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area circostante, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

La donna è stata immediatamente presa in carico dal personale sanitario del 118, presente sul posto per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.