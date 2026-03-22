 
Cerveteri

Cerveteri, alla Biblioteca comunale un corso gratuito di scrittura creativa horror per ragazzi

22 Marzo 2026





Cerveteri, alla Biblioteca comunale un corso gratuito di scrittura creativa horror per ragazzi

Hai la passione per la scrittura e ami il brivido dell’horror? A Cerveteri arriva un’occasione pensata proprio per chi vuole mettersi alla prova con storie inquietanti, atmosfere oscure e con i meccanismi della suspense.

La Biblioteca Comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” organizza infatti un corso gratuito di scrittura creativa sul genere horror. Un percorso articolato in 10 incontri che accompagnerà i partecipanti nell’esplorazione delle tecniche narrative, nella costruzione delle atmosfere e nello sviluppo della tensione del racconto.

Cerveteri, alla Biblioteca comunale un corso gratuito di scrittura creativa horror per ragazzi

A condurre il corso sarà la scrittrice Miriam Palombi. Gli incontri si svolgeranno dal 9 aprile all’11 giugno. Dalle ore 16:00 alle 17:00, presso il Palazzo del Granarone.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Cerveteri. Ti aspettiamo… se hai il coraggio di scrivere.