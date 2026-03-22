Cerveteri, alla Biblioteca comunale un corso gratuito di scrittura creativa horror per ragazzi

Hai la passione per la scrittura e ami il brivido dell’horror? A Cerveteri arriva un’occasione pensata proprio per chi vuole mettersi alla prova con storie inquietanti, atmosfere oscure e con i meccanismi della suspense.

La Biblioteca Comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” organizza infatti un corso gratuito di scrittura creativa sul genere horror. Un percorso articolato in 10 incontri che accompagnerà i partecipanti nell’esplorazione delle tecniche narrative, nella costruzione delle atmosfere e nello sviluppo della tensione del racconto.

A condurre il corso sarà la scrittrice Miriam Palombi. Gli incontri si svolgeranno dal 9 aprile all’11 giugno. Dalle ore 16:00 alle 17:00, presso il Palazzo del Granarone.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Cerveteri. Ti aspettiamo… se hai il coraggio di scrivere.