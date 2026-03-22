Civitavecchia, il parcheggio davanti al Tribunale è stato intitolato a Rosario Livatino

Da ieri mattina il parcheggio antistante il Tribunale di Civitavecchia è intitolato a Rosario Livatino. A renderlo noto è il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, che ha ringraziato il dottor Angelo Salvi, componente del Centro Studi Livatino, il dottor Francesco Filocamo, presidente del Tribunale di Civitavecchia, e tutte le autorità civili, militari e religiose presenti alla cerimonia.

Il primo cittadino definisce l’iniziativa un momento estremamente significativo, e sottolinea il valore del luogo scelto. Uno spazio di lavoro e di vita, attraversato ogni giorno da magistrati, avvocati, operatori della giustizia e cittadini. Che da oggi porta il nome di “un uomo che ha servito lo Stato con rigore, umiltà e altissimo senso del dovere”.

Nel suo messaggio, il sindaco ricorda che Rosario Livatino “non è stato soltanto un magistrato ucciso dalla mafia”, ma “un esempio limpido di giustizia vissuta come servizio, mai come potere; come responsabilità, mai come affermazione di sé”.

“La forza della sua testimonianza – aggiunge – sta proprio in questa sobrietà. Nella fedeltà silenziosa alle istituzioni, nel coraggio con cui ha portato avanti il proprio compito fino all’estremo sacrificio”. Da qui, il senso più profondo dell’intitolazione. “Ci sono nomi che non servono soltanto a ricordare, ma aiutano a indicare una strada. E quello di Rosario Livatino è uno di questi”.