Ladispoli, il Movimento 5 Stelle ricerca di un candidato Sindaco under 40 proveniente dalla società civile
Riceviamo un comunicato stampa dal M5S di Ladispoli, che pubblichiamo integralmente.
In un panorama politico spesso arroccato su vecchie logiche di apparato, il Movimento 5 Stelle lancia un segnale di rottura che sa di pragmatismo: la ricerca di un candidato sindaco under 40 proveniente dalla società civile. Non si tratta di una semplice operazione di restyling anagrafico, ma di una strategia mirata per quei comuni dell’hinterland romano che vivono il paradosso di essere “grandi per numero di abitanti, ma piccoli per risorse”.
Il “terreno fertile” su cui poggia questa scelta è la volontà di trasformare il Comune in un laboratorio di idee innovative. L’obiettivo è chiaro: offrire risposte sociali ed economiche a territori che per decenni sono stati considerati semplici “dormitori” per i pendolari diretti nella Capitale.
La ricetta del Movimento passa per il “Terzo Settore avanzato”:
- Startup e Hub Tecnologici: Sfruttare la tecnologia per creare lavoro in loco.
- Smart City di Prossimità: Utilizzare sensoristica e dati per ottimizzare i servizi pubblici, riducendo gli sprechi in comuni con bilanci ridotti all’osso.
- Digitalizzazione del Terziario: Creare infrastrutture che permettano ai residenti di lavorare dove vivono, ridonando ossigeno all’economia locale e tempo libero alle famiglie.
“Non vogliamo giovani che applaudano ai comizi, ma professionisti che scrivano i progetti” – trapela dalle fila del Movimento. Il coinvolgimento reale della Generazione Z e dei Millennial non è più un optional, ma l’unico modo per gestire comuni ad alta densità abitativa che richiedono una freschezza di visione che solo chi vive il presente può avere. In territori dove le risorse comunali sono scarse, la sussidiarietà diventa fondamentale. La proposta è quella di un Terzo Settore tecnologico: non solo assistenza, ma cooperative capaci di gestire innovazione, monitoraggio ambientale e riqualificazione urbana attraverso l’uso di app e piattaforme di crowdsourcing.
“Cercare un profilo under 40 fuori dalla cerchia dei partiti significa ammettere che la soluzione ai problemi di oggi non si trova negli archivi del secolo scorso, ma nelle competenze di chi sta già costruendo il domani.”
Di seguito il regolamento:
- Requisiti per la candidatura
– Età: Under 40
– Residente nel Comune di LadispoliAssenza di condanne penali e procedimenti in corso
-Condivisione dei valori di solidarietà sociale, sostenibilità ambientale e innovazione digitale
- Documentazione richiesta
– Curriculum Vitae
– Il Manifesto politico: Un documento di massimo 1 cartella (o un video massimo di 2 minuti) che illustri la propria visione di città
– Il Programma delle Priorità: Una sintesi di 5 punti primari
- Il sostegno popolare
Ogni candidato/a deve dimostrare di avere una base di supporto reale. È necessaria la sottoscrizione di almeno 20 elettori residenti a Ladispoli.
Nota bene: Almeno il 25% dei sottoscrittori (minimo 4 persone) deve dichiarare la propria disponibilità a candidarsi nella lista a supporto del candidato sindaco
- Tempi e scadenze
Il bando ha una durata di 30 giorni solari a partire dalla data di lancio ufficiale
– Apertura: Apertura sabato 14 marzo 2026
– Chiusura: 14 aprile 2026 ore 12:00
- Selezione
Tutte le proposte verranno valutate da una Commissione Tecnica del Movimento 5 Stelle di Ladispoli.
Inclusività: Gli eventuali candidati non selezionati come Sindaco, insieme ai loro sottoscrittori, saranno invitati a confluire nella lista principale o in liste civiche di appoggio per formare un’unica grande squadra di rinnovamento
- Modalità di invio
I documenti devono essere inviati via email all’indirizzo: [email protected]