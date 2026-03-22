Ladispoli, il Movimento 5 Stelle ricerca di un candidato Sindaco under 40 proveniente dalla società civile

Riceviamo un comunicato stampa dal M5S di Ladispoli, che pubblichiamo integralmente.

In un panorama politico spesso arroccato su vecchie logiche di apparato, il Movimento 5 Stelle lancia un segnale di rottura che sa di pragmatismo: la ricerca di un candidato sindaco under 40 proveniente dalla società civile. Non si tratta di una semplice operazione di restyling anagrafico, ma di una strategia mirata per quei comuni dell’hinterland romano che vivono il paradosso di essere “grandi per numero di abitanti, ma piccoli per risorse”.

Il “terreno fertile” su cui poggia questa scelta è la volontà di trasformare il Comune in un laboratorio di idee innovative. L’obiettivo è chiaro: offrire risposte sociali ed economiche a territori che per decenni sono stati considerati semplici “dormitori” per i pendolari diretti nella Capitale.

La ricetta del Movimento passa per il “Terzo Settore avanzato”:

Startup e Hub Tecnologici: Sfruttare la tecnologia per creare lavoro in loco.

Smart City di Prossimità: Utilizzare sensoristica e dati per ottimizzare i servizi pubblici, riducendo gli sprechi in comuni con bilanci ridotti all’osso.

Digitalizzazione del Terziario: Creare infrastrutture che permettano ai residenti di lavorare dove vivono, ridonando ossigeno all’economia locale e tempo libero alle famiglie.

“Non vogliamo giovani che applaudano ai comizi, ma professionisti che scrivano i progetti” – trapela dalle fila del Movimento. Il coinvolgimento reale della Generazione Z e dei Millennial non è più un optional, ma l’unico modo per gestire comuni ad alta densità abitativa che richiedono una freschezza di visione che solo chi vive il presente può avere. In territori dove le risorse comunali sono scarse, la sussidiarietà diventa fondamentale. La proposta è quella di un Terzo Settore tecnologico: non solo assistenza, ma cooperative capaci di gestire innovazione, monitoraggio ambientale e riqualificazione urbana attraverso l’uso di app e piattaforme di crowdsourcing.

“Cercare un profilo under 40 fuori dalla cerchia dei partiti significa ammettere che la soluzione ai problemi di oggi non si trova negli archivi del secolo scorso, ma nelle competenze di chi sta già costruendo il domani.”

Di seguito il regolamento: