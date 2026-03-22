Esplosione di bombola GPL a Piana del Sole: distrutte tre villette, due feriti gravi

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Roma, in zona Piana del Sole, dove intorno alle 12:50 si è verificata una violenta esplosione in via Tavagnasco. Secondo le prime informazioni, a provocare lo scoppio sarebbe stata una bombola di GPL, causando ingenti danni a tre villette della zona.

La deflagrazione ha distrutto le pareti delle abitazioni coinvolte, proiettando detriti anche sulle aree circostanti e danneggiando alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, con un ampio dispiegamento di mezzi e personale: sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti Eur 11/A, Ostia 13/A, Pisana 4/A, insieme al funzionario di guardia, al capo turno provinciale, alla squadra 26/A, al nucleo GOS, al nucleo cinofilo, all’autobotte, all’autoscala e al CRRC.

All’arrivo, i soccorritori hanno estratto dalle macerie due persone, affidandole alle cure del personale sanitario del 118 in codice rosso. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta per accertare l’eventuale presenza di altri coinvolti sotto i detriti.

Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti sulle cause dell’esplosione.