Alle ore 14:40 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti lungo l’autostrada A12, al km 55 in direzione Grosseto, a seguito dell’incendio di un furgone.

Per cause attualmente in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto è prontamente intervenuto il personale della Bonifazi con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17, dando immediatamente avvio alle operazioni di spegnimento.

Incendio sull’A12 al km 55: furgone distrutto dalle fiamme, nessun ferito

Rapido ed efficace l’intervento dei soccorritori che sono riusciti a estinguere l’incendio in tempi brevi. Tuttavia, a causa dell’intensità del rogo, il furgone ha riportato gravi danni risultando fortemente compromesso.

Fortunatamente non si registrano feriti. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine e il personale di Autostrade, impegnati nella gestione della viabilità e della sicurezza del traffico lungo il tratto interessato.