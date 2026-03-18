Presenti il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri, la Comandante Cinzia Luchetti e l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti

Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale di Cerveteri per la redazione del nuovo PUT – Piano Urbano del Traffico. Questa mattina, il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri, insieme alla Comandante Cinzia Luchetti e all’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti, si è recato in sopralluogo insieme all’Ingegner Luciano Cera in via Fontana Morella all’incrocio con via Aurelia per effettuare un sopralluogo tecnico e discutere e valutare possibili soluzioni alternative mirate a migliorare la viabilità in uno snodo chiave del traffico veicolare cittadino.





Piano Urbano del Traffico e viabilità: sopralluogo all’incrocio tra Via Fontana Morella e via Aurelia

“L’incrocio di Via Fontana Morella era una delle aree che i redattori del nostro Piano Urbano del Traffico, gli Ingegneri Cera e Colicchia, avevano indicato come una di quelle che maggiormente necessitavano di accortezza e attenzione – ha dichiarato il Vicesindaco Riccardo Ferri – l’intersezione con una strada ad alto scorrimento quale è la Via Aurelia, la presenza di due importanti punti vendita, necessitano senza dubbio di un accorgimento particolare. Chiaro che trattandosi di una strada non di pertinenza comunale, è difficile per l’Amministrazione poter effettuare degli interventi diretti proprio sulla via Aurelia, ma possiamo certamente intervenire su ciò che è di nostra competenza. Il lavoro sul Piano Urbano del Traffico sta proseguendo e continuerà: insieme alla Comandante della Polizia Locale, che ringrazio per il supporto, al collega di Giunta Matteo Luchetti e all’Amministrazione comunale, stiamo facendo in modo per portare a conclusione questo atto di fondamentale importanza per la viabilità e la quotidianità cittadina”

Commenta l’avvenuto sopralluogo anche Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri: “Il Piano Urbano del Traffico è un atto che migliora la viabilità e soprattutto la sicurezza di veicoli, motocicli, ciclisti e pedoni. Come Assessorato alle Opere Pubbliche, anche e soprattutto con le indicazioni forniteci dal Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Ferri, faremo quanto più possibile per garantire tutti quegli accorgimenti necessari al miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale”.

Intervenuti inoltre, l’Assessora Romina Vignaroli, il Presidente del Consiglio Carmelo Travaglia, i Consiglieri comunali Enrico Alessandrini, Arianna Mensurati e Adele Prosperi e i Delegati Renato Galluso e Pier Lucio Latini.