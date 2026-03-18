Non ce l’hanno fatta Tarquinia e tutti gli altri Comuni della rete DMO Etruschey

Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028

Purtroppo, poco fa, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato che la Capitale italiana per la Cultura 2028 sarà Ancona. Che ha vinto con il suo dossier: “Ancona. Questo adesso”.

Nulla da fare quindi per Tarquinia e per tutti gli altri Comuni della rete DMO Etruschey: Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella e Tolfa. Un vero peccato. perchè stavolta il progetto che avevano presentato era davvero valido e originale.