Santa Marinella, l’UDC conferma il pieno sostegno a Damiano Gasparri e auspica l’unità del centrodestra

Riceviamo e pubblichiamo:

L’UDC conferma con convinzione il proprio sostegno alla candidatura di Damiano Gasparri, figura autorevole, stimata e profondamente radicata nella comunità cittadina.

La scelta di Gasparri rappresenta, a giudizio dell’UDC, la risposta più seria e credibile alla necessità di restituire a Santa Marinella stabilità amministrativa, competenza, equilibrio e una guida capace di interpretare con sensibilità e concretezza i bisogni reali del territorio.

L’UDC riconosce altresì alla Lega il merito di aver indicato per prima il nome di Damiano Gasparri, compiendo una scelta lungimirante che oggi si conferma solida e politicamente significativa.

Proprio per questo, l’auspicio dell’UDC è che tutte le forze del centrodestra sappiano ora compiere fino in fondo uno sforzo di responsabilità e di convergenza, mettendo al centro non gli interessi di parte ma il bene della città e l’attesa dei cittadini di vedere finalmente una coalizione unita, credibile e pronta a governare.

Santa Marinella ha bisogno di una proposta forte, seria e riconoscibile, capace di segnare una vera discontinuità rispetto alle esperienze amministrative del passato e di aprire una fase nuova, fondata su trasparenza, buon governo e attenzione ai problemi concreti della comunità.

In questo quadro, Damiano Gasparri appare il profilo più adatto per guidare questa stagione di rilancio. Per le sue qualità umane e professionali, per il rapporto costruito negli anni con tanti cittadini, per la sua immagine di persona equilibrata, competente e vicina al territorio.

L’UDC continuerà quindi a lavorare con spirito costruttivo affinché il centrodestra si presenti compatto all’appuntamento elettorale, offrendo a Santa Marinella una candidatura forte e una prospettiva di governo all’altezza delle aspettative della città.

Così in una nota Roberto Riccardi, segretario Provinciale UDC.