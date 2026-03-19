Stangata della Polizia Locale di Cerveteri: oltre 130 verbali per mancata assicurazione e revisione dei mezzi

Il commento del Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri e della Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti

“Dalle analisi effettuate dalla Polizia Locale di Cerveteri sono ancora troppi automobilisti e motociclisti che circolano senza l’assicurazione e senza revisione. Dal 1° Gennaio sono stati 70 i verbali elevati per il mancato pagamento della polizza assicurativa e 56 per assenza di revisione dei veicoli.

“Non una forma repressiva o sanzionatoria, ma un’azione per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini, automobilisti e pedoni della nostra città: circolare senza assicurazione non rappresenta solamente un illecito amministrativo, che comporta oltre che ad un verbale anche al sequestro del mezzo, ma è prima di tutto una mancanza di rispetto verso tutte le altre persone che incontriamo ogni giorno in strada – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri – la Polizia Locale, durante i regolari pattugliamenti del territorio, ha elevato numerosissimi verbali, testimonianza che purtroppo sono molte le persone che incuranti degli altri non assicurano e non revisionano i propri mezzi di circolazione. Comprendo chiaramente le difficoltà di tutti, soprattutto economiche ed in particolare in questo preciso contesto storico complesso, ma essere in regola nella circolazione è un preciso dovere di tutti quanti”.

“Sempre sul tema legato alle polizze assicurative ci tengo però a fare un appello e una considerazione importante – spiega la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti – in queste settimane molti cittadini si sono recati presso il nostro Comando per contestare il verbale elevato loro dichiarando di aver rinnovato e di aver pagato il rinnovo della polizza assicurativa. Attività che dimostrano concretamente di aver fatto, salvo poi scoprire proprio in Comando di essere stati in realtà truffati da finte compagnie online, che promettevano rinnovi a prezzi più che irrisori. Invito dunque tutti a prestare attenzione, ad affidarsi solamente a compagnie assicurative certificate e a siti internet affidabili: spesso, dietro ad offerte con prezzi eccessivamente bassi, possono nascondersi delle truffe”.