Città di Cerveteri, salvezza a un passo

Il DS Scotti: “Serve invertire rotta per un traguardo fissato alla viglia del campionato”

“Non dobbiamo disunirci, capisco il sentimento dei tifosi, scoraggiati. E hanno tutte le ragioni al mondo. Dobbiamo stare unire tutti: tifosi , squadra e dirigenti. Io sono arrabbiato, però lo sono perché sono attaccato a questi colori, che mi hanno calato in un tifoso del Cerveteri. Ora testa e gambe, abbiamo due gare in cui serve la massima concentrazione, determinazione e cattiveria – ha detto il ds Oberdan Scotti”.

Nel Cerveteri, quindi, c’è fiducia e consapevolezza. Domenica è in calendario la trasferta sul campo del Fonte Meravigliosa, in lotta per la salvezza. Prima della sosta pasquale arriva l’Atletico Cimini, in piena lotta per la promozione. Due gare che segnano il futuro dei verde azzurri.