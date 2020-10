Share Pin 4 Condivisioni

Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco da parte degli abitanti dei palazzi vicini

Incendio in un appartamento all’ultimo piano in Via Linneo –

AGGIORNAMENTO

Prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco presso l’appartamento in Via Carlo Linneo.

Nessuna persona è rimasta coinvolta e proseguono, quindi, le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte del personale intervenuto.





—

Un incendio in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo alle spalle di Villa Giulia a Roma, in via Carlo Linneo.

Sul posto sono intervenute fin dalle 17:30, due squadre dei Vigili del Fuoco del comando della capitale con l’ausilio di un’autobotte e di un’autoscala.

L’intera zona è stata invasa da un denso fumo nero, chiaramente visibile.

Sono state numerose le chiamate alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco da parte degli abitanti dei palazzi limitrofi.

Sul posto si sono recati anche il funzionario di guardia e il capo turno provinciale.

Seguiranno aggiornamenti.