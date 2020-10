Share Pin 37 Condivisioni

Dramma a Morlupo, bimbo muore soffocato da un palloncino

Un bambino di quattro anni è morto soffocato da un palloncino a Morlupo, in provincia di Roma. La tragedia è avvenuta lo scorso giovedì all’interno di una casa famiglia. Il piccolo vivev lì insieme alla mamma, di nazionalità romena.

Il bimbo stava giocando con un palloncino quando, per motivi ancora da accertare, alcuni frammenti gli sarebbero finiti in bocca, impedendogli il respiro. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma i medici hanno potuto constatare solo il decesso.

Sul caso è stata aperta un’indagine al fine di accertare meglio la dinamica di quanto successo in questa casa famiglia.