Ladispoli, ha i sintomi del Covid, ma organizza due feste: in 60 in quarantena

Share Pin 294 Condivisioni

La donna aveva organizzato due eventi separati per festeggiare il compleanno del figlio: sconcerto da parte dei medici che sono stati anche aggrediti verbalmente

Ladispoli, ha i sintomi del Covid, ma organizza due feste

Aveva invitato amici e parenti a due eventi separati (30 per ogni festa), con l’intento di festeggiare il compleanno del figlio, la donna che successivamente è risultata positiva al Covid a Ladispoli.

E, tra lo sconcerto generale dei medici che hanno visitato la cittadina ladispolana, è stata proprio lei a riferire l’accaduto: “avevo la febbre e tosse, ma ho comunque invitato 60 persone per l’ottavo compleanno di mio figlio”.

Ovviamente i sanitari hanno fatto scattare tutte le procedure per mettere in isolamento fiduciario gli invitati, che si trovano attualmente in quarantena, ma c’è di più: una volta comunicata la notizia, alcuni degli invitati se la sono presa con l’incauta mamma positiva, ma altri hanno invece attaccato pesantemente i sanitari della ASL RM4 che avevano immediatamente attivato il contact tracing. Offese talmente gravi da far scoppiare in lacrime alcuni di loro. Una vicenda grottesca che ci ricorda quanto in questo momento storico sia controproducente organizzare eventi e feste con numerosi invitati.

Alessandro Ferri