Share Pin 11 Condivisioni

Il sindaco di Cerveteri indica misure e orari per accedere ai servizi della struttura che aprirà domani

Pascucci: “Nella casa della salute tampone solo con prescrizione medica” –

Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri ha comunicato le ultime indicazioni giunte dalla ASL Roma 4 in merito alla crisi pandemica di Covid-19.

“A partire da lunedì 12 ottobre sarà attivo presso il parcheggio della Casa della Salute di Ladispoli – Cerveteri in Via Aurelia (il Punto di primo intervento per intenderci), un nuovo container per l’effettuazione di tamponi rapidi e molecolari” – spiega Pascucci.

Aggiunge che il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00.

“Il tampone verrà effettuato ai soli possessori di prescrizione medica e agli utenti segnalati dalla ASL territoriale” – specifica il sindaco.

Gli utenti che invece devono pagare il tampone possono recarsi presso qualsiasi CUP della ASL, possibilmente non il giorno stesso dell’esecuzione del test.

Pascucci aggiunge anche che la situazione dei contagi a Cerveteri nella giornata di oggi è di 2 nuovi casi registrati.

“Attualmente il numero dei positivi nella nostra città è pari a 30 – dice. A livello nazionale il dato odierno segna 5725 nuovi positivi”.

“Mi raccomando, prestiamo sempre la massima attenzione. Come sempre, continuerò ad aggiornarvi” – conclude.