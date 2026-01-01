Incendio al tetto dell’Università Agraria di Manziana, intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri

La tempestività e l’efficacia dell’azione hanno permesso di salvaguardare l’intera struttura

Nella notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Bracciano e Cerveteri sono intervenuti per un incendio che ha interessato il tetto dello stabile dell’Università Agraria, in via Tito Salvatori, nel comune di Manziana.

Considerata la complessità dell’intervento, è stato necessario l’impiego dell’autoscala e del carro autorespiratori, indispensabile per il continuo ricambio delle bombole e per consentire agli operatori di lavorare in ambienti saturi di fumo.

Giunti rapidamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno avviato una lunga e delicata operazione di spegnimento.

La tempestività e l’efficacia dell’azione hanno permesso di salvaguardare l’intera struttura, evitando danni più gravi. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di competenza.