Ladispoli, uffici comunali chiusi il 2 e 5 gennaio

Il Comune di Ladispoli informa la cittadinanza che, con apposito provvedimento, è stata disposta la chiusura degli uffici comunali nelle giornate di venerdì 2 gennaio 2026 e di lunedì 5 gennaio 2026.
Durante tali giornate sarà comunque garantita la continuità dei servizi essenziali, dei servizi di reperibilità, della Polizia Locale e del servizio di Stato Civile limitatamente alle denunce di morte, al fine di assicurare l’assistenza necessaria alla popolazione.
L’Amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione. Buon Anno Nuovo a tutti.