In Piazza Falcone una notte di grande musica con Guè e Rose Villain, ingresso gratuito e misure di sicurezza rafforzate

Ladispoli, fervono i preparativi per il Concerto di Capodanno: tutte le informazioni utili e le dichiarazioni –

di Marco Di Marzio

Nonostante le temperature rigide tipiche di fine dicembre, a Ladispoli il clima è tutt’altro che freddo. Fervono infatti i preparativi per la terza edizione del Concerto di Capodanno, appuntamento ormai fisso che richiamerà migliaia di persone in Piazza Falcone per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Una notte di musica dal vivo, divertimento e condivisione, organizzata con grande attenzione alla sicurezza e all’accoglienza del pubblico.

I protagonisti della serata

Come comunicato dal Sindaco Alessandro Grando, a salire sul palco saranno due tra i nomi più amati della scena musicale italiana: Guè e Rose Villain, pronti a far cantare e ballare la piazza con i loro successi più celebri.

Ad aprire e chiudere l’evento, trasformando il cuore della città in una vera discoteca a cielo aperto, ci penseranno il dj Daniele Cossu e la vocalist Jeanine Fakko.

Orari delle esibizioni

Lo spettacolo prenderà il via alle ore 21:30 e proseguirà fino a circa l’1:30, seguendo questa scaletta:

Dj set Daniele Cossu + Jeanine Fakko

Esibizione di Rose Villain

Esibizione di Guè

Dj set di chiusura

Ingresso e accessi per il pubblico

L’ingresso è gratuito.

Il pubblico potrà accedere all’area pedonalizzata a partire dalle ore 19:00 attraverso:

Varco n.1: Via Firenze

Varco n.2: Via Torino

Accesso e parcheggio per persone con disabilità

Le persone con disabilità, munite di contrassegno auto, potranno:

parcheggiare direttamente in Piazza Falcone con accesso dal varco n.4 di Via Gentile;

assistere al concerto in uno spazio protetto e dedicato all’interno dell’area evento.

Divieti per la sicurezza

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, dalle ore 16:00 del 31/12/2025 fino al termine dell’evento, è vietato:

somministrare, vendere, detenere o consumare bevande in bottiglie di vetro o lattine;

introdurre o utilizzare petardi, fuochi d’artificio o materiali pirotecnici;

introdurre spray urticanti e/o al peperoncino.

Divieto di accesso agli animali

Per motivi di sicurezza e tutela del benessere animale, è vietato l’accesso agli animali all’interno dell’area della manifestazione, ad eccezione:

degli animali a supporto delle persone con disabilità;

di quelli impiegati dalle Forze dell’Ordine.

Viabilità e area pedonale

In Piazza Falcone, nel tratto tra Via Torino e Via Yvon de Begnac e davanti al centro commerciale La Palma, divieto di sosta e circolazione dalle ore 00:00 del 28/12/2025 alle ore 13:00 del 02/01/2026.

Nell’intera area di Piazza Falcone, stop totale a circolazione e sosta dalle ore 16:00 del 31/12/2025 alle ore 08:00 del 01/01/2026.

Via Torino (tra Via Castellammare di Stabia e Piazza Falcone) chiusa al traffico dalle ore 16:00 del 31/12/2025 alle ore 08:00 del 01/01/2026.

In Piazza Benicarlò, divieto di sosta e transito dalle ore 08:00 del 31/12/2025 alle ore 08:00 del 01/01/2026, eccetto mezzi autorizzati.

In Via Firenze, divieto di circolazione dalle ore 18:00 del 31/12/2025 alle ore 03:00 del 01/01/2026.

Parcheggi

Il parcheggio pubblico gratuito più vicino si trova in Via Firenze, a circa 200 metri dall’area del concerto.

Data la posizione centrale della piazza, i residenti sono invitati – quando possibile – a raggiungere l’evento a piedi o con mezzi alternativi all’auto.

Un invito alla città

Una notte di musica, festa e condivisione per salutare insieme l’inizio del nuovo anno, nel cuore di Ladispoli.

Le parole dell’assessore

L’Assessore Marco Porro

L’assessore al Turismo e Spettacoli Marco Porro, intervenuto questa mattina ai microfoni di Centro Mare Radio, ha sottolineato il clima di grande attesa che si respira in città:

«È tutto pronto per un Capodanno che si preannuncia memorabile. Gli allestimenti sono in fase di completamento e già dalle prime ore del giorno si registra grande fermento, con pubblico arrivato anche da fuori regione. L’area concerto aprirà alle 19:00 con accessi da Via Torino e Via Firenze; invitiamo i cittadini a raggiungere la piazza a piedi quando possibile. Ricordiamo l’importanza di rispettare i divieti per garantire la sicurezza di tutti. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sui canali ufficiali. L’appuntamento è in Piazza Falcone per dare il via allo spettacolo».