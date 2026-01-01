Comune di Cerveteri, sei bandi di concorso per nuove assunzioni. Le domande devono pervenire entro il 23 gennaio 2026

Sono stati emessi sei diversi bandi di concorso per entrare a lavorare nel Comune di Cerveteri. Tutti finalizzati ad assunzioni a tempo pieno e indeterminato. A darne comunicazione è l’Amminisrazione Comunale, che sottolinea come si tratti di un’opportunità concreta per chi, nel 2026, voglia entrare nella Pubblica Amministrazione e lavorare a Cerveteri.

Nel dettaglio, i profili messi a bando sono i seguenti:

1 Funzionario tecnico

2 Istruttori amministrativi

2 Istruttori tecnici

1 Specialista in attività amministrative e contabili

1 Agente di Polizia Locale

2 Istruttori contabili

La scadenza per presentare domanda è fissata al 23 gennaio 2026.

Le candidature dovranno essere inoltrate tramite il portale InPA, accedendo a questo link.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, dal Comune ricordano che ci si può rivolgere al Servizio Gestione Risorse Umane, scrivendo a [email protected]. Oppure chiamando il numero 06 89630210 (interno 227).