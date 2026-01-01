Cerveteri, inizia il 2026 con la gara di sabato sul campo del Palidoro

Lupi: “Partire bene ci darebbe fiducia per rimanere nel posto in cui siamo. Ci aspetta una gara delicata, carica ragazzi”

Si apre il 2026, e per il Cerveteri c’è subito una gara in salita, la trasferta sul campo di Aranova contro il Palidoro. Ingresso gratuito, saranno circa 50 i tifosi al seguito dei Cervi, sostenuti come sempre dagli ultras. Bezziccheri dovrebbe essere pronto, dall’attaccante cerite si aspettanno goal importanti, dopo un infortunio, tornerà a disposizione completa di mister Ferretti, che sta preparando nei dettagli la partita con la capolista.

“Vogliamo aprire il 2026 con un risultato positivo, pur sapendo di trovare una squadra forte, costruita per disputare un campionato da vertice come sta facendo. Noi stiamo lavorando con molta concentrazione e nei ragazzi si legge la voglia di voler fare bene in quella che è una gara molto delicata. Andremo a giocarci la partita, vorremmo chiudere il girone di andata con altri 4 punti, mancando due gare – la prossima sarà con il Fiumicino, per proiettarci al girone di ritorno con fiducia – ha detto il presidente Andrea Lupi – Serve umiltà e determinazione”.

Dello stesso parere è il dg Gnazi: “Fino a oggi possiamo solo che applaudire la squadra, sta facendo bene, sperando che continui a farlo per il 2026”.



