Civitavecchia, la benedizione di S.E. Mons Ruzza alla Comunità Portuale per il nuovo anno

2 Gennaio 2026

Ieri, dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, S.E. Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, ha impartito una benedizione augurale rivolta a tutti i marittimi portuali e agli equipaggi delle navi presenti nel porto di Civitavecchia.

Il gesto, carico di significato simbolico e umano, ha voluto esprimere vicinanza, sostegno e riconoscenza verso donne e uomini che quotidianamente operano in mare e nel porto, spesso in condizioni complesse e lontano dalle proprie famiglie, garantendo la sicurezza della navigazione, la continuità dei traffici marittimi e servizi essenziali per la
collettività.

La benedizione, trasmessa idealmente a tutte le unità in porto, ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione, sottolineando il valore del lavoro marittimo e l’importanza della tutela della vita umana in mare, principi che da sempre accomunano la comunità portuale e il mondo del mare.

L’iniziativa si inserisce nel solco di una tradizione di attenzione spirituale e morale verso il personale marittimo e portuale