Le autorità stanno accertando le cause del rogo

Questa mattina, intorno alle 06:15, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma sono intervenuti a Bracciano, in via Este 2, per domare un incendio scoppiato in un appartamento al primo piano di una palazzina di cinque piani. Sul posto anche l’equipaggio della 26A di Cerveteri.

Bracciano, anziana perde la vita in un incendio domestico

Purtroppo, all’interno dell’abitazione è stata trovata una donna di circa 85 anni deceduta. L’intero appartamento è andato completamente distrutto dalle fiamme.

Per precauzione, la palazzina è stata evacuata a causa dei danni provocati dal fumo. Sul posto erano presenti anche il personale del 118 e della Polizia di Stato per gestire l’emergenza e le indagini del caso.

Le autorità stanno ora accertando le cause dell’incendio, mentre la comunità locale resta sotto shock per la tragica perdita.