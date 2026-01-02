Si tratta di Alessandra Di Giuseppe, Anna Di Giuseppe, Marinella Chirieletti e Marco Rossi

Cerveteri, Alessandrini (PD): “Grazie ai volontari che durante le festività hanno mantenuto aperto il parco Ina Casa”

“A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale desidero esprimere un sentito ringraziamento ai cittadini e volontari che, anche durante questi giorni di festa – Vigilia, Natale, San Silvestro e Capodanno – hanno aperto e chiuso il parco giochi di INA CASA, in viale Manzoni. Gesti semplici ma fondamentali, svolti con grande senso civico, sfidando freddo e pioggia, in modo gratuito e costante tutto l’anno, contribuendo così a mantenere vivo uno spazio prezioso per la comunità”.

Così il consigliere in quota PD, Enrico Alessandrini in una nota stampa.

“Un grazie speciale – aggiunge – va a: Alessandra Di Giuseppe, Anna Di Giuseppe, Marinella Chirieletti e Marco Rossi. Grazie per il vostro esempio e per il vostro impegno quotidiano! Un grazie sincero, naturalmente, anche a tutti i volontari che, ogni giorno, contribuiscono gratuitamente a rendere Cerveteri una città migliore!”.