Imprese. Unindustria, Dionisi: “Basket Bond Regione Lazio strumento fondamentale per crescita, auspichiamo dotazione permanente” –

“L’iniziativa di oggi la vogliamo considerare come un primo tagliando di un percorso che, a poco più di un anno dalla pubblicazione di un bando fortemente auspicato dalla nostra Associazione, punta al rafforzamento della struttura finanziaria delle aziende. Questa giornata è importante però anche sotto un altro punto di vista: quello della crescita della cultura d’impresa” dichiara Cristiano Dionisi, Presidente Comitato Piccola Industria Unindustria Lazio, a margine della presentazione, oggi in Regione, del programma “Basket Bondo Lazio”.

“Ringrazio innanzitutto la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e il Presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini per l’invito ad intervenire a questo appuntamento. Lo strumento del Basket Bond si inserisce tra gli strumenti attuativi che abbiamo individuato nel Piano industriale del Lazio, nel quale la crescita dimensionale delle imprese è un obiettivo strategico. Ce lo indicano le analisi del Centro Studi Confindustria sulla produzione industriale del nostro Paese, secondo le quali le piccole imprese stanno soffrendo mentre le medie, che presentano un elevato tasso di produttività, registrano perfomance migliori”.

“L’operazione Basket Bond della Regione Lazio va proprio nella direzione della crescita e diventa ancora più importante se teniamo conto anche della contrazione del credito alle imprese registrata negli ultimi anni sia a livello nazionale sia nella nostra regione. I primi feedback sulle operazioni concluse che giungono dai nostri associati sono positivi, sia in termini di qualità degli investimenti programmati sia per quanto riguarda l’evoluzione nell’approccio alla finanza delle Pmi emittenti. Tenendo conto dei benefici finanziari e culturali di questo strumento, il nostro auspicio è che ai basket bond venga assegnata una dotazione permanente per la programmazione in corso”.