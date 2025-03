Santa Marinella ospita la delegazione di Novigrad –

Giovedì mattina Il sindaco Pietro Tidei, il presidente del consiglio Emanuele Minghella e la consigliera Paola Fratarcangeli hanno accolto il sindaco di Novigrad-Cittanova Anteo Milos e la delegazione istriana, ospiti in questi giorni a Santa Marinella per sugellare il patto d’amicizia tra le due città. L’iniziativa rientra nel progetto Lazio Blue Route , finanziato da Città Metropolitana e curato dalla consigliera al marketing territoriale Fratarcangeli e dal consigliere allo Sviluppo Minghella.

Questo patto d’amicizia porterà alla realizzazione di grandi progetti. Ha dichiarato il sindaco Tidei- il rapporto tra Santa Marinella e Novigrad si svilupperà con la consapevolezza che i rapporti tra le due città saranno sempre più intensi e proficui. E’ stato un piacere ospitare il sindaco Anteo Milos e la delegazione istriana e renderli partecipi delle bellezze della nostra città, delle opere che si stanno realizzando e del patrimonio paesaggistico del nostro territorio”.

I delegati, nonostante il maltempo, sono stati accompagnati in un tour della città che è iniziato con il Castello di Santa Severa e la visita al Museo del Mare e della Navigazione Antica, dove poi si sono trattenuti per un workshop di sviluppo del Patto di Amicizia e progettazione condivisa. Il sindaco Tidei, con la delegazione formata da Minghella, Fratarcangeli, Vinaccia e Manuelli, si sono intrattenuti per gli incontri istituzionali. La visita ha previsto altre tappe: gli scavi di Castrum Novum, la Biblioteca Civica, il primo tratto dell’itinerario Lazio Blue Route nel Comune di Civitavecchia, pranzo e cena con degustazioni delle eccellenze del territorio.

Il Patto d’Amicizia e collaborazione prevede il reciproco impegno da parte delle due municipalità nella promozione di scambi culturali e collaborazione in settori comuni. In particolare, la delegazione di Novigrad ha mostrato un vivo interesse nel far parte di un più ampio progetto di Blue Route, il percorso turistico culturale in grado di valorizzare il patrimonio culturale del mare, della costa, della terra, delle aree sommerse. La presenza di resti archeologici di epoca romana a Novigrad, inoltre, ha creato un reciproco interesse tra i poli museali delle due città. Gruppi di appassionati e archeologi istriani parteciperanno a futuri progetti di studio e scavo proprio nell’antica colonia romana di Castrum Novum.

“E’ intento di questo progetto promuovere scambi tra città diverse attraverso la conoscenza di progetti di sviluppo in diversi settori economici, tra questi la pesca e le attività balneari, che accomunano Santa Marinella e Noviograd”, ha commentato il consigliere allo sviluppo economico Minghella

“Si tratta di un’iniziativa importante per la promozione della cultura e la valorizzazione delle tradizioni dei due Paesi- ha dichiarato l’assessore Vinaccia- Avremo modo durante i futuri incontri, di ampliare la conoscenza reciproca per uno scambio culturale comune ”

“Sono certa che l’interesse per la storia antica e la presenza di resti di epoca romana che accomunano le nostre città ci porteranno a sviluppare importanti progetti di collaborazione e turismo archeologico. Progetti fodamentalei anche per il progetto di Lazio Blue Route, di cui il nostro Comune è capofila”, ha spiegato la consigliera con delega al marketing territoriale Fratarcangeli”

Secondo il consigliere con delega al turismo Manuelli “Ogni opportunità di visibilità internazionale della nostra città può contribuire ad incentivare flussi turistici e relazioni, che sono linfa vitale per Santa Marinella. Il patrimonio paesaggistico, i tramonti sul mare e la vicinanza con la capitale sono senza dubbio attrattiva per gli amici istriani”.