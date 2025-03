Disinfestazione larvicida e derattizzazione a Cerveteri: martedì 18 marzo gli interventi su tutto il territorio –

Si comunica che martedì 18 marzo, a partire dalle prime ore della mattina, verranno effettuati interventi di disinfestazione larvicida e derattizzazione. Le operazioni interesseranno l’intero territorio comunale, con particolare attenzione alle aree più sensibili, come scuole, parchi pubblici, mercati e zone residenziali.

L’intervento di disinfestazione larvicida mira a prevenire la proliferazione di zanzare e altri insetti infestanti, contribuendo così a migliorare la qualità della vita e il benessere pubblico. Il trattamento sarà eseguito mediante l’applicazione di prodotti larvicidi ecocompatibili nei tombini, caditoie e ristagni d’acqua, riducendo in modo efficace lo sviluppo delle larve di zanzara senza arrecare danni all’ambiente. Tali prodotti sono sicuri per l’uomo e per gli animali domestici e non rappresentano alcun rischio per la salute pubblica.

Parallelamente, la derattizzazione è finalizzata al controllo della popolazione di roditori, riducendo i rischi igienico-sanitari per i cittadini. La ditta procederà con un’attenta ispezione delle aree interessate per individuare la presenza di roditori e i loro punti di accesso. Successivamente, verranno posizionate esche rodenticide in appositi contenitori di sicurezza, strategicamente collocati per garantire l’efficacia del trattamento senza pericoli per persone e animali domestici. Inoltre, verranno adottate misure di prevenzione per evitare nuove infestazioni, come la chiusura di eventuali fessure e l’eliminazione di fonti di cibo accessibili ai roditori.

Per ulteriori informazioni si invitano i cittadini a contattare il numero verde 800 688 622, a seguire:

la pagina Facebook Cerveteri Chiama a Raccolta: https://www.facebook.com/profile.php?id=61572543066164&locale=it_IT

il Profilo Instagram https://www.instagram.com/cerveteri_raccolta