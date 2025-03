Fiumicino, il 15 e 16 marzo GromSearch International –

Dal 15 al 16 marzo 2025 torna finalmente in Italia il GromSearch International, la prestigiosa competizione internazionale di surf, realizzata dalla ASD Barefoot in collaborazione con la FISSW (Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard). L’Unica tappa italiana del circuito mondiale, patrocinata dal comune di Fiumicino, si terrà presso lo stabilimento Levante di Fregene. Attraverso questa competizione si vogliono scoprire i migliori talenti emergenti nelle categorie Under 12, Under 14 e Under 16.

“Fregene e il surf sono un connubio naturale, e ospitare l’unica tappa italiana del Rip Curl GromSearch è un grande riconoscimento per la nostra città. Questo evento sarà un vero trampolino di lancio per i giovani atleti che sognano di arrivare ai massimi livelli. – dichiara l’Assessore allo Sport, Federica Poggio. – Il surf è libertà, disciplina e passione, valori che vogliamo trasmettere ai ragazzi e vedere questi talenti sfidarsi sarà un’occasione per mostrare quanto lo sport possa unire e ispirare”.

Tantissimi surfisti e surfiste che oggi competono ai massimi livelli, hanno partecipato al GromSearch, tra cui Stephanie Gilmore (otto volte campionessa del mondo), Carissa Moore (cinque volte campionessa del mondo e medaglia d’oro olimpica), Gabriel Medina (tre volte campione del mondo), Tyler Wright (tre volte campionessa del mondo) Filipe Toledo (due volte campione del mondo) e Italo Ferreira (campione del mondo e medaglia d’oro olimpica). Tra i talenti emersi dal GromSearch figurano anche Caroline Marks, campionessa del mondo, Tatiana Weston-Webb, campionessa del mondo e argento olimpico, e Kanoa Igarashi, medaglia d’argento olimpica. Questa competizione avrà un ruolo cruciale nella serie mondiale, garantendo ai vincitori di ogni categoria l’accesso alle finali europee del GromSearch, il primo passo verso la conquista del titolo mondiale.