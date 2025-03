Domenica 16 marzo a partire dalle 9,30 una serie di iniziative per conoscere e visitare l’Area Protetta della Palude di Torre Flavia

Tutti Indiana Jones alla scoperta di Torre Flavia –

L’Associazione Scuolambiente ha organizzato Tutti Indiana Jones alla scoperta di Torre Flavia, una mattinatadi attività, laboratori, giochi ed escursioni aperta alle famiglie e a tutti quanti vorranno partecipare. Molto ricco infatti il programma, organizzato con la collaborazione di Auser Cerveteri, GEC Cerveteri, Associazione nautica Campo di mare e di Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, che ha lo scopo di far conoscere e valorizzare Torre Flavia in modo ludico e giocoso. L’evento, che si inserisce nelle iniziative VIVIPARCHI organizzate da Città Metropolitana, ha avuto il patrocinio della Regione Lazio, di Città Metropolitanae delComune di Cerveteri. “Voglio ringraziare sempre gli angeli custodi Croce Rossa Italiana comitato locale, gruppo comunale di Protezione Civilel’associazione nazionale Polizia di stato, con i loro volontari per il supporto, il Comune di Cerveteri che ha previsto la chiusura al traffico da parte della polizia locale e per il ritiro dei rifiuti da parte della Rieco elo stabilimento Ezio alla Torretta che ha predisposto Il Giardino del fratino per le attività.” Ha affermato la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “Abbiamo poi avuto un prezioso aiuto dalla Cartolibreria Cartelle che ha fornito i materiali per l’iniziativa e i panifici zi’ Bruno, Pescetto, eProfumo di Pane che hanno offerto la merenda per gli operatori. Stiamo avendo molte adesioni da parte dei genitori delle scuole e da tante persone che vogliono trascorrere una mattinata all’aperto in un clima di amicizia e di rispetto per l’ambiente. Sarà una bella occasione per stare insieme che si concluderà con il volo degli aquiloni e premi per tutti. Vi aspettiamo all’ingresso Nord Lungomare Navigatori Etruschi a Campo di Mare” – Ha concluso la Presidente Cantieri.