Castello di Santa Severa: il 22 e 23 marzo nuova edizione di “Verde in Scena” –

Il 22 e 23 marzo, dalle ore 09,30 alle ore 18,30 torna al Castello di Santa Severa “Verde in Scena “edizione primaverile, la mostra mercato nazionale di piante insolite e rare, organizzata da Stefano Borghetti, curatore botanico, collezionista ed esperto.

Il Comune di Santa Marinella ha patrocinato la manifestazione, insieme a Regione Lazio e Lazio crea, per la valenza turistica che riveste come attrattiva per gli appassionati di botanica e non solo, provenienti da tutto il Paese.

“Verde in Scena darà il benvenuto alla stagione primaverile, attestandosi tra gli eventi più importanti dell’anno e diventando oramai una delle manifestazioni più rappresentative nella nostra regione- afferma il sindaco Pietro Tidei- Siamo molto soddisfatti della capacità che questa manifestazione ha di attrarre sia tanti operatori del settore, sia l’interesse dei cittadini e di migliaia di visitatori. Un appuntamento che contribuisce alla valorizzazione del territorio e a far conoscere le bellezze dei nostri paesaggi e della nostra costa”

In questa edizione saranno oltre cinquanta gli espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia e dal Costarica, con piante insolite e rare dei cinque continenti che soddisferanno i collezionisti ed i neofiti delle varie tipologie botaniche: piante tropicali, mediterranee, cactacee e succulente, palme, agrumi, bromelie, Hoya, arbusti e rampicanti, erbacee perenni da foglia e da fiore, aromatiche, orchidee, rose, piante carnivore, Tillandsia e, in generale, piante da esterno e da appartamento, oltre ad un assortimento delle ultime varietà del pesciolino Medaka. Oltre alle piante, si aggiungeranno prodotti artigianali, miele, prodotti per il benessere e il tempo libero, substrati per la coltivazione, editoria di settore e molto altro, dislocati nelle zone chiamate Spianata dei Signori, piazzale delle Barrozze, piazzale della Guardia. Saranno presenti alcuni stand di street food di qualità, oltre a varie tipologie di vino e birra artigianale. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

“Sono molto soddisfatto- ha commentato Stefano Borghetti- perché la data anticipata di Verde in Scena, che ci vede primi nel Lazio in ordine cronologico per le mostre botaniche primaverili, ha invogliato numerosi espositori ad aderire all’evento e questo ci ha consentito anche di avere una esclusiva nazionale, con un vivaio che presenterà per la prima volta in una mostra botanica una collezione di Sansevieria verdi e variegate rarissime, praticamente introvabili, frutto di selezioni ed ibridazioni dei più importanti botanici asiatici, che hanno ottenuto piante bellissime e molto ricercate dai collezionisti più approfonditi. Voglio ringraziare il Comune di Santa Marinella per la costante vicinanza all’evento, che sta diventando uno dei più frequentati dal mondo botanico del centro Italia”, ha concluso Borghetti.