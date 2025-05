Il segretario di Forza Italia di Ladispoli, Fabio Capuani, interviene sull’assistenza sanitaria

Riceviamo e pubblichiamo

“Condividiamo le parole del sindaco Alessandro Grando che in Consiglio comunale ha espresso preoccupazione per la situazione dell’assistenza sanitaria sul territorio di Ladispoli”.

Con queste parole Fabio Capuani, nuovo segretario politico, ha annunciato che Forza Italia di Ladispoli intende affrontare in modo determinato la situazione delle strutture sanitarie, in primis il futuro del Presidio sanitario della via Aurelia, ex Posto di Primo intervento.

Per il quale da giorni piovono preoccupate segnalazioni di cittadini di Ladispoli e Cerveteri che non troverebbero più adeguata assistenza.

“In questi giorni – prosegue il segretario Fabio Capuani – avvieremo una serie di serrati confronti con gli esponenti parlamentari e regionali di Forza Italia per sollecitare l’interessamento su una tematica che interessa quasi centomila residenti tra Ladispoli e Cerveteri. Una popolazione che tra poche settimane si raddoppierà con l’arrivo dei villeggianti estivi. Forza Italia di Ladispoli chiederà un piano di interventi tempestivo che preveda in primis il potenziamento delle ambulanze del 118 a cui i cittadini hanno iniziato a rivolgersi. La nostra città cresce in modo esponenziale di nuovi

residenti, tra pochissime settimane, secondo alcune proiezioni, ospiteremo almeno centomila vacanzieri sul litorale, è

improcrastinabile potenziare l’offerta pubblica in materia di assistenza sanitaria. Forza Italia con l’assessore alla sanità, il capogruppo consiliare, i delegati ed il direttivo del movimento, sono mobilitati su una situazione che impone a tutti di non voltarsi dall’altra parte perché la salute rappresenta una priorità assoluta. La percezione della gente dimostra la delicatezza della situazione. Ma è altresì vero che è inutile alzare i toni della polemica, la scelta di trasformare i Posti di Primo intervento fu adottata anni fa a livello di Governo. I Comuni come Ladispoli non hanno competenze dirette sulla sanità. Lavorare tutti insieme, accantonando divisioni e steccati ideologici, appare l’unica soluzione per individuare una strategia fondamentale, essendo in ballo la salute della gente. Forza Italia si impegna ad informare tempestivamente la popolazione su ogni novità che riguardi questa nevralgica tematica”.

Forza Italia Ladispoli