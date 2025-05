Il Circolo PD di Cerveteri si schiera contro la chiusura del Corso di Infermieristica a Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

Il nuovo Direttore Generale della ASL Roma 4, Dott.ssa Rosaria Marino, ha deciso in maniera unilaterale ed inaspettata di chiudere il Corso di Laurea in Infermieristica di Bracciano che ha formato più di 50 professionisti l’anno che, nella maggioranza dei casi, sono ora impiegati nei vari ospedali o servizi sanitari della Roma 4. La notizia ha immediatamente sollevato le critiche e le proteste degli studenti che ora vivono nell’incertezza di come e dove poter finire il regolare corso di studi. Sembra infatti che gli studenti dovranno fare riferimento al Corso di Laurea di Civitavecchia. I sindaci dei comuni del territorio stanno facendo sentire la propria contrarietà, tanto che il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, ha chiesto un urgente incontro con la DG e la Rettrice di SAPIENZA Università di Roma Prof.ssa Antonella Polimeni.

Il circolo del PD di Cerveteri stigmatizza fortemente questa decisione.

Le ricadute di questa sciagurata decisione costringeranno infatti gli studenti ad onerosi spostamenti e, nella migliore delle ipotesi, a subire il sovraffolamento delle aule della sede di Civitavecchia con conseguente perdita di qualità dell’offerta formativa di tutta la popolazione studentesca iscritta ai corsi di Scienze Infermieristiche.

Il Circolo del Partito Democratico di Cerveteri è fortemente contrario a logiche di risparmio di spesa attuate a scapito della formazione dei professionisti di domani e delle ricadute in termini di professionalità sul sistema sanitario di zona.

Sistema che ha già subito un duro colpo con il ridimensionamento dell’offerta sanitaria della Casa della Salute di Ladispoli, che è stata privata di un presidio di primo intervento che si possa definire tale.

La logica sembra chiara e va nella direzione dello smantellamento dell’offerta formativa e sanitaria pubblica.

A fronte dei tagli relativi alla formazione universitaria e ai servizi sanitari ai cittadini, nel frattempo sembrerebbe che la Giunta della Regione Lazio abbia approvato una proposta di Legge Regionale che istituisce in tutte le ASL la figura del Direttore dei Servizi Sociosanitari. Una terza figura in aggiunta al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo che dovrebbe coadiuvare il Direttore Generale nella gestione dell’Azienda Sanitaria. Tale figura sembrerebbe incidere sul bilancio della regione con uno stanziamento annuo previsto di 1.400.000 euro. Evidentemente il risparmio incide solo su alcuni tipi di spese.

Il Circolo del partito Democratico di Cerveteri è a fianco degli studenti della Facoltà di Scienze Infermieristiche di Bracciano per la difesa del diritto allo studio.

Sanità pubblica e formazione sono diritti sanciti dalla Costituzione e ci batteremo per fermare chi sta cercando di minare alle fondamenta tali diritti.

Circolo PD Cerveteri David Sassoli