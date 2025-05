Una giornata speciale per l’ambiente e l’educazione civica a Cerveteri

Una giornata ricca di entusiasmo e partecipazione quella che si è svolta alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Federica Battafarano, e del Vicepreside dell’IC Salvo d’Acquisto di Cerveteri, Gianluca Vannutelli. Durante l’evento, alcune classi della scuola secondaria hanno aderito con entusiasmo a un progetto trasversale di educazione civica, con un focus importante sull’eco-sostenibilità.

Il progetto, intitolato “Il giardino delle farfalle”, è stato curato con passione da Scuola Ambiente, che grazie alla tenacia di M. Beatrice Cantieri e alla presenza costante dei volontari ha visto la sua conclusione durante la Festa di Primavera.

“Grazie alla presenza costante e instancabile dei nostri volontari, il progetto ha preso vita e si è concluso in modo speciale”, ha commentato Beatrice Cantieri. Le classi del modello DADA_LOGICA hanno partecipato attivamente, impegnandosi nella cura e nell’ampliamento degli spazi verdi della scuola e in progetti dedicati alla tutela dell’ambiente. “Siamo classi attive che, tra una lezione e l’altra, ci dedichiamo a sensibilizzare e a rendere gli studenti sempre più consapevoli del proprio processo di apprendimento”, hanno spiegato gli insegnanti.

Gli alunni più piccoli hanno regalato momenti esilaranti, come quando “partendo da una lettura, si sono cimentati in una piccola rappresentazione di role playing”, mentre i più grandi hanno coinvolto i compagni nella realizzazione di farfalle di origami. Non sono mancati balli e canti inclusivi, e una dettagliata descrizione delle fasi di osservazione e realizzazione del progetto, intitolato “Dal bruco alla farfalla”.

“Da qui la sfida di realizzare un vero giardino ‘acchiappa farfalle’, come alcuni dei più piccoli lo hanno chiamato”, ha detto uno degli insegnanti. “Grazie ai profumi, ai colori e all’amore che tutti hanno messo in questa creazione, speriamo che le farfalle siano attirate a vivere nel nostro giardino”. Finora, “abbiamo visto la metamorfosi di una farfalla macaone, e siamo fiduciosi che presto anche le altre ci mostreranno la meraviglia di questa trasformazione”.

Un ringraziamento speciale va alle famiglie DADA_LOGICA, che “ci hanno sostenuto nel progetto e ci hanno donato vasi e fiori, seguendo i consigli degli esperti di Scuola Ambiente”.

Insomma, una giornata di crescita, sensibilizzazione e tanta speranza per un futuro più verde e consapevole!