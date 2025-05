Cerveteri, Paolacci :” Agricoltori rischio approvvigionamento gasolio”

“L’amministrazione cominci a pensare seriamente a questo problema con un iter burocratico più snello”

“Non è possibile che per poter ricevere il gasolio agricolo si debba aspettare mesi. ” . E’ quanto ha affermato il consigliere comunale di Cerveteri,Gianluca Paolacci, in merito ad alcune tensioni che si stanno generando tra gli agricoltori della città

“In questa stagione l’ agricoltura è alla sua massima produzione e programmazione per le colture estive. Senza gasolio si rischia d mandare alle ortiche il lavoro di un anno. Bisogna mettere mani a questa situazione e risolverla nel più breve tempo possibile. E dare la possibilità a chi lavora negli uffici di farlo nel modo migliore. Loro fanno il possibile ma se mancano risorse e direttive dall’alto ben poco possono fare.” La mancata assegnazione di gasolio o l’eccessiva assegnazione in un determinato periodo può avere ripercussioni sull’ erogazione futura. Il problema di approvvigionamento del gasolio per gli agricoltori dura oramai da circa 3 anni. Chi è a capo dell’ assessorato dovrebbe sapere quali sono i rischi e le difficoltà che si incontrano.

Le polemiche sull’uso del gasolio agricolo sono diverse e riguardano sia i costi che le politiche. Gli agricoltori lamentano gli alti costi del gasolio, che incidono sui loro bilanci, e chiedono maggiori protezioni per il “Made in Italy” e una revisione delle norme della PAC (Politica Agricola Comune). Alcuni si oppongono ai tagli al gasolio agevolato, che potrebbero aumentare i costi di produzione. Altri contestano gli obiettivi del Green Deal dell’Unione Europea, ritenuti troppo stringenti.