Quinto Trofeo nel ricordo di Daniele Papa, giovane di Cerveteri scomparso nel 2020 durante una lezione di volo

Domenica primo giugno si svolgerà il 5° Trofeo Daniele Papa, un memorial nel ricordo del giovane cerveterano scomparso prematuramente. Nel corso della giornata, i ragazzi e le ragazze potranno iscriversi gratuitamente a un doppio torneo. Infatti, oltre alla sfida di calcio a 5, da quest’anno, il Trofeo prevede la possibilità di giocare anche a beach volley.

Daniele Papa, il 1° giugno il quinto Trofeo in suo ricordo

Non solo, uno degli obiettivi di questa giornata è, da sempre, l’aggregazione così gli organizzatori hanno creato una formula che consente di iscriversi da soli o in coppia per il beach e fino a un massimo di 3 per il calcio a 5. Terminata le procedure iniziali verranno formate le squadre per quella che sarà una giornata all’insegna dello sport, ma con la mente rivolta a Daniele.

Alla manifestazione parteciperanno diverse associazioni del territorio tra cui il Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli ODV e l’AssoVoce Cerveteri.

L’inizio dell’evento è previsto alle ore 9:00 circa. Per tutte le informazioni su location e modalità d’iscrizione contattare Leonardo Pierantozzi (3669314685) o Diego De Fabritis (3334096808).