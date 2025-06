Il Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli recupera una imbarcazione affondata

La stessa è stata riconsegnata al legittimo proprietario

Cerveteri, 13 giugno 2025 – Nella mattinata di oggi, il Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV della Protezione Civile ha portato a termine con successo un delicato intervento di recupero di un’imbarcazione che era affondata ieri nelle acque antistanti la costa.

Grazie alla tempestività e alla professionalità degli operatori subacquei, l’imbarcazione è stata riportata in superficie e messa in sicurezza. L’operazione ha visto un perfetto coordinamento tra i membri del nucleo, che hanno lavorato senza sosta per garantire il buon esito del recupero e la restituzione dell’imbarcazione al suo legittimo proprietario.

L’intervento, che ha richiesto competenza e precisione, conferma ancora una volta l’efficacia e l’affidabilità del Nucleo Subacqueo di Cerveteri e Ladispoli, impegnato quotidianamente in attività di protezione civile a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.

L’ODV ha sottolineato l’importanza della prontezza nell’affrontare emergenze come questa, facendo leva sulla professionalità e lo spirito di servizio dei propri volontari, che sono riusciti a risolvere la situazione con tempismo e capacità.

Il Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli ODV ha ricevuto il plauso della comunità per l’impegno continuo e la dedizione dimostrata anche in questa occasione.