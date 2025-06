Fratelli d’Italia Civitavecchia: Soddisfazione per il Nuovo Treno sulla Linea Civitavecchia-Roma

Fratelli d’Italia Civitavecchia plaude al potenziamento e rinnovo della flotta di treni a disposizione del trasporto regionale sulla linea Civitavecchia-Roma: Un Nuovo Treno per i Pendolari e i Crocieristi di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA, 13 giugno 2025 – Il circolo territoriale di Civitavecchia “Giorgio Almirante” di Civitavecchia accoglie con soddisfazione l’inserimento sulla linea Civitavecchia-Roma del nuovo convoglio ferroviario, presentato ieri mattina alla stazione di Civitavecchia, alla presenza dell’Assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e del consigliere regionale Emanuela Mari. Il nuovo convoglio, caratterizzato dalla moderna livrea verde che esprime i valori di innovazione e sostenibilità ambientale promosso da Trenitalia, rappresenta un passo concreto e atteso nel progetto di potenziamento e ammodernamento della flotta ferroviaria del Lazio, che rappresenta da sempre un impegno prioritario per Fratelli d’Italia.

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità, Fabrizio Ghera, ha evidenziato il bilancio dei progressi e le prospettive future: «Circa 40 nuovi treni arriveranno nel Lazio, di cui almeno 20 saranno consegnati a breve. Ringraziamo i pendolari per la pazienza dimostrata durante i lavori in corso, che porteranno a una rete più moderna. Oggi abbiamo consegnato un treno rinnovato, e per noi è fondamentale affrontare le criticità ascoltando il territorio, soprattutto chi usa il treno ogni giorno».

“Il nuovo convoglio – dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia Paolo Iarlori – è già operativo ed in servizio, e rappresenta una risposta concreta alle problematiche di Civitavecchia, dove ogni anno la presenza di circa 3,5 milioni di crocieristi, soprattutto nel periodo aprile/ottobre, si somma a migliaia di pendolari che ogni giorno raggiungono Roma per motivi di studio o di lavoro, con flussi di utenti molto elevato e concentrati in determinate fasce orarie”. “Con il progressivo potenziamento ed ammodernamento della flotta, la Regione Lazio, in sinergia con Trenitalia, sta lavorando concretamente per migliorare il sistema ferroviario regionale, per garantire un servizio migliore, più moderno e più efficiente per tutti, dimostrando, come sempre, grande attenzione per Civitavecchia e per il litorale a nord di Roma, visto che il nuovo convoglio sarà destinato prioritariamente sulla tratta Civitavecchia-Roma, proprio perché utilizzata quotidianamente da migliaia di studenti e lavoratori, oltre che da migliaia di croceristi” prosegue Iarlori.

“Questa iniziativa conferma l’impegno costante e concreto di Fratelli d’Italia e del centrodestra che governa la Regione nel monitorare e sostenere tutte le iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a partire da un trasporto pubblico efficiente e al passo con le esigenze del territorio. Per queste ragioni, a nome di Fratelli d’Italia Civitavecchia, desidero esprimere soddisfazione per questa iniziativa e ringraziare l’Assessore regionale Fabrizio Ghera, il Presidente Francesco Rocca, il consigliere regionale Emanuela Mari e tutta l’amministrazione regionale del Lazio, che dimostra ancora una volta grande attenzione per la nostra Città e per il nostro territorio” conclude Iarlori.

Fratelli d’Italia Civitavecchia