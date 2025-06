Il Centro Storico di Cerveteri pronto ad accogliere un evento straordinario!

Tutto è ormai pronto per “CaeReVetus”, una due giorni organizzata dal Rione Boccetta che ci porterà indietro nel tempo, fino al Medioevo, per vivere un’esperienza unica e coinvolgente!

L’evento si svolgerà nelle serate di sabato 14 giugno e domenica 15 giugno, e promette di essere un’occasione imperdibile per grandi e piccini. Durante le due giornate, il centro storico si trasformerà in un vero e proprio villaggio medievale, con sbandieratori, falconieri, mangiafuoco, danze e cortei medievali. Non mancheranno stand gastronomici e di artigianato, per assaporare i sapori e le tradizioni di un’epoca affascinante.

Una festa straordinaria, che vi farà vivere due serate “che passeranno alla storia”, come sottolineano gli organizzatori. Un grande ringraziamento va a tutti i ragazzi, ragazze, uomini e donne del Rione Boccetta, che da settimane (se non mesi!) stanno lavorando con passione per realizzare questo evento, coinvolgendo tante famiglie, giovani e bambini.

Non perdete questa occasione di immergervi nel passato e di vivere momenti di divertimento e cultura nel cuore di Cerveteri! Vi aspettiamo nel centro storico per due serate indimenticabili!