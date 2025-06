Sagra dell’Uva a Cerveteri: svelati i film scelti per la sfilata dei carri allegorici

Aperte le buste alla presenza del Sindaco Elena Gubetti, degli assessori Parroccini e Cennerilli

Si è tenuta ieri l’attesa apertura delle buste per la 62ª edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, uno dei momenti più significativi per la città di Cerveteri e per i Rioni che ogni anno, con passione e creatività, si sfidano nella realizzazione dei carri allegorici.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è il Cinema, un universo immaginifico e carico di emozioni, simboli e significati profondi.

I Rioni avranno la libertà di ispirarsi a film esistenti, di reinventarli, oppure di crearne di nuovi, purché le scene rappresentate siano capaci di trasmettere valori universali come la pace, l’uguaglianza e i diritti fondamentali dell’uomo – messaggi particolarmente urgenti e sentiti nel tempo presente.

𝐈 𝐅𝐈𝐋𝐌 𝐒𝐂𝐄𝐋𝐓𝐈 𝐃𝐀𝐈 𝐑𝐈𝐎𝐍𝐈:

𝑹𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑴𝒂𝒅𝒐𝒏𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒆𝒕𝒊: 𝑳𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒆̀ 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒂

𝑹𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝒂𝒔𝒂𝒄𝒄𝒊𝒂: 𝑪’𝒆̀ 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒊

𝑹𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑮𝒂𝒓𝒃𝒂𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂: 𝑰𝒍 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒓𝒊𝒍𝒍𝒐

𝑹𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑩𝒐𝒄𝒄𝒆𝒕𝒕𝒂: 𝑺𝒎𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒗𝒐𝒈𝒍𝒊𝒐

𝑹𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑺𝒂𝒏 𝑷𝒊𝒆𝒕𝒓𝒐: 𝑭𝒂𝒏𝒕𝒐𝒛𝒛𝒊

𝑹𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑭𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒍𝒍𝒂: 𝑶𝒄𝒆𝒂𝒏𝒊𝒂

Contestualmente si è estratto anche l’ordine di sfilata, che vedrà i Rioni sfilare in questa sequenza:

𝟏. 𝐑𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐀𝐍 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐑𝐎

𝟐. 𝐑𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐆𝐀𝐑𝐁𝐀𝐓𝐄𝐋𝐋𝐀

𝟑. 𝐑𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐅𝐎𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐎𝐑𝐄𝐋𝐋𝐀

𝟒. 𝐑𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐁𝐎𝐂𝐂𝐄𝐓𝐓𝐀

𝟓. 𝐑𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐀𝐒𝐀𝐂𝐂𝐈𝐀

𝟔. 𝐑𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐀𝐃𝐎𝐍𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐂𝐀𝐍𝐍𝐄𝐓𝐈