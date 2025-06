La Fitness Suite di Francesco Cordeschi ha promosso un’iniziativa di grande valore sociale a sostegno dei bambini appartenenti a nuclei familiari già in carico ai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, che vivono situazioni di difficoltà socio-economica.

L’iniziativa prevede la partecipazione gratuita al campus estivo, presso alcune delle strutture Fitness Suite, fino al 30 agosto 2025. L’iniziativa offre ai minori un ambiente educativo, sportivo e ricreativo qualificato, in grado di garantire momenti di serenità, inclusione e crescita durante il periodo estivo.

La selezione dei beneficiari sarà effettuata direttamente dall’Ufficio Servizi Sociali, che individuerà i bambini idonei tra quelli già seguiti e valutati secondo criteri di priorità interna. La Fitness Suite metterà a disposizione tutte le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività, con la consueta attenzione al benessere dei più piccoli e alla qualità dell’offerta educativa.

Campus estivo gratuito per minori seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha commentato con gratitudine l’iniziativa:

“Ringrazio sentitamente Francesco Cordeschi e la sua struttura per questa proposta solidale, che rappresenta un importante aiuto per tante famiglie del nostro territorio. I centri estivi sono luoghi fondamentali per la crescita, l’apprendimento e la socializzazione dei bambini, e in particolare per chi vive in situazioni di fragilità, poter contare su iniziative come questa è davvero prezioso. Il contributo di realtà private attente al sociale è essenziale per costruire una comunità più forte, coesa e inclusiva.”

Campus estivo gratuito per minori seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri

La Fitness Suite di Francesco Cordeschi ha promosso un’iniziativa di grande valore sociale a sostegno dei bambini appartenenti a nuclei familiari già in carico ai Servizi Sociali del Comune di Cerveteri, che vivono situazioni di difficoltà socio-economica.

L’iniziativa prevede la partecipazione gratuita al campus estivo, presso alcune delle strutture Fitness Suite, fino al 30 agosto 2025. L’iniziativa offre ai minori un ambiente educativo, sportivo e ricreativo qualificato, in grado di garantire momenti di serenità, inclusione e crescita durante il periodo estivo.

La selezione dei beneficiari sarà effettuata direttamente dall’Ufficio Servizi Sociali, che individuerà i bambini idonei tra quelli già seguiti e valutati secondo criteri di priorità interna. La Fitness Suite metterà a disposizione tutte le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività, con la consueta attenzione al benessere dei più piccoli e alla qualità dell’offerta educativa.

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha commentato con gratitudine l’iniziativa:

“Ringrazio sentitamente Francesco Cordeschi e la sua struttura per questa proposta solidale, che rappresenta un importante aiuto per tante famiglie del nostro territorio. I centri estivi sono luoghi fondamentali per la crescita, l’apprendimento e la socializzazione dei bambini, e in particolare per chi vive in situazioni di fragilità, poter contare su iniziative come questa è davvero prezioso. Il contributo di realtà private attente al sociale è essenziale per costruire una comunità più forte, coesa e inclusiva.”